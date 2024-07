Roffel roffel boos boos onderbuik onderbuik waarom zijn er dan geen kleine dikke GI Joe's en Action Men met acne en een bril?

Ja nee maar even zonder dollen, waarom eigenlijk niet?

Kijk wij hebben ook weleens wat cijfers over eetstoornissen en tienerdepressies voorbij zien komen en hoewel het directe verband zich niet eenvoudig aan laat tonen valt er iets voor te zeggen om preventief in te grijpen en meisjes niet alleen met poppen te laten spelen die aan een schoonheidsideaal voldoen waar zij hoogstwaarschijnlijk nooit aan zullen voldoen. Als je die meiden echt wil helpen kun je beter hun sociale media verwijderen en hun telefoon afpakken maar ja dat vereist allerlei inspanningen en het moet (klaarblijkelijk) wel leuk blijven allemaal. Hoe dan ook: de deur is open gezet en nu komt iedere denkbare subgroep vragen om een Barbie naar eigen gelaat. Als je maar lang genoeg aan dat rad blijft draaien gebeurt uiteindelijk dit:

“Barbie is all about joy – about discovering and understanding the world through play – and it’s wonderful to think that children with a vision impairment can now play with a Barbie that looks like them,” Debbie Miller, director of customer advice and support at the RNIB, told CNN in a statement Tuesday.

Ja, mooi. Ze kunnen het goede ding niet of nauwelijks zien maar gelukkig zijn de gelijkenissen onmiskenbaar. Da's nog eens een opsteker! Asha ten Broeke hangt waarschijnlijk ergens brullend van pret uit het raam en het zal best wezen dat producent Mattel begaan is met het lot van alle denkbare minderheden en dan vooral hun kinderen, maar wat uiteindelijk écht belangrijk voor zo'n bedrijf is: geld aftroggelen. Limited edition, exclusief, tijdelijk aanbod, net zo gemankeerd als uw kind.

Sjiek hoor.