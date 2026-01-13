Ja en het etiket 'haatprediker' gebruiken we niet lichtzinnig, maar zie bijvoorbeeld bovenstaand filmpje, waarin de in Libanon geboren Amerikaan Mohamed Baajour, nu ja, haat predikt. Dit soort praatbaarden is natuurlijk te laf om zelf daadwerkelijk iets te ondernemen, maar goed, het kan de goegemeente zomaar op ideeën brengen. Baajour is momenteel bezig met een Europese tournee, waarvan de Britse avond om onverklaarbare redenen plots is afgezegd (hebben ze op het eiland een handje van). Maar, goed nieuws voor de fans: het vrije woord gaat nooit verloren, Utrecht Leidsche Rijn gaat vooralsnog gewoon door, volgende week dinsdag. Geïnteresseerden kunnen daar straks horen waarom het een goed idee is om armen af te hakken, wat er zo leuk is aan martelaarschap, en wat er zo leuk was aan 7 oktober. Jottem!