Haatprediker Mohamed Baajour komt tóch niet naar Utrecht: vindt het 'niet veilig'

Mooi

Asssssammmaallaaaaaikum wawawiwa wasabimayonaise. De in Libanon geboren haatraver Mohamed Baajour komt tóch niet naar Nederland. Balen! Baajour bejubelde de gruwelen van 7 oktober, zo noemde hij de slachtpartij onder meer een 'boost voor de gehele islamitische gemeenschap', en deed natuurlijk de gebruikelijke uitspraken over afvalligen en Joden. Op 20 januari wilde hij zijn giertank leegspuiten in Utrecht. Het kabinet onderzocht manieren om engbekje buiten de poort te houden, maar dat is niet meer nodig. Meneer vindt het niet 'veilig'. Wat lollig is. Enfin, goed zo. En blijf weg.
Update: Ene ^DvW via het account van het ministerie Asiel en Migratie: "Goed dat prediker Baajour ervoor heeft gekozen niet meer naar Nederland te komen. Onderzoek naar zijn uitspraken gaat door. Maar wat mij betreft is er in ons land nooit plaats voor haatzaaien en het verheerlijken van terrorisme."

14-01-26 | 09:15

