Jongerenorganisatie PRO opgericht, journalist Chris Aalberts niet welkom want: 'We willen onze leden een momentje van kwetsbaarheid geven'
Besef: jongerenorganisaties krijgen honderdduizenden euro's SUBSIDIE uit de WFPP, maar journalisten zijn NIET WELKOM omdat ze moeten teamgrienen
Het wordt vandaag tranen plengen in de safespace van havermelkidealisme en linksradicaalnavelstarisme. PRO krijgt een gezamenlijke jügend en de oprichting vindt plaats tijdens 'een dag vol politiek, gezelligheid, interessante gesprekken, en belangrijke besluiten'. Tijdens deze ayahuascasessie met kombucha is volgens de webstek iedereen welkom, behalve dan luis in de pels Chris Aalberts. Die mag niet #erbij zijn. Want: "We willen afscheid nemen van onze verenigingen in een intieme setting om onze leden een momentje van kwetsbaarheid te geven." Wat een gelul. Kumbaya, my lord!
Morgen geen #ChrisIsErbij bij het oprichtingscongres van de jongerenorganisatie van #Pro. Dit is de reden. Afzender: bestuurder van Dwars, de vereniging die in de nieuwe organisatie opgaat. Joe. pic.twitter.com/WAFR9CQbwv— Chris Aalberts (@ChrisAalberts) July 10, 2026
Team Chris
En dan van die politiek geëngageerde jongeren die dan zeggen: ja, maar een journalist op het congres kan niet. Prima hoor, maar lever voor je persoonlijke hobby zonder publieke verantwoording (hoe minimaal is die eigenlijk?) even je subsidie in dan. #kuch— Chris Aalberts (@ChrisAalberts) July 10, 2026
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