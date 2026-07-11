Het wordt vandaag tranen plengen in de safespace van havermelkidealisme en linksradicaalnavelstarisme. PRO krijgt een gezamenlijke jügend en de oprichting vindt plaats tijdens 'een dag vol politiek, gezelligheid, interessante gesprekken, en belangrijke besluiten'. Tijdens deze ayahuascasessie met kombucha is volgens de webstek iedereen welkom, behalve dan luis in de pels Chris Aalberts. Die mag niet #erbij zijn. Want: "We willen afscheid nemen van onze verenigingen in een intieme setting om onze leden een momentje van kwetsbaarheid te geven." Wat een gelul. Kumbaya, my lord!