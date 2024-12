Goedemorgen Nederland! Allemaal weer lekker in de file op weg naar uw werk? Waar u de helft van uw prachtsalaris mag inleveren voor de aanleg en onderhoud van lantaarnpalen, dijken, bruggen, defensie, rijkswegen, onderwijs klinische opnames van totale asociale import kloodtzakken die dit land al jarenlang verzieken? Gewelddadige man moet toch worden opgenomen in kliniek Veldzicht. Leg dat maar eens uit aan uw moedertje die wordt weggestuurd uit het ziekenhuis, uw koter die geen woonruimte kan krijgen, bejaarden die uit hun flat worden weggestuurd of die ME-herdershond die op het Museumplein mensen moet bijten.

"De man is een uitgeprocedeerde asielzoeker van Armeens-Syrische afkomst die twintig jaar geleden naar Nederland kwam. Hij stak sindsdien meerdere mensen neer en stak zichzelf in brand. Twee weken geleden kwam hij met een tas vol explosieven naar de opvang in Amsterdam. De man leeft op straat, omdat hij te gevaarlijk is om in een opvang te slapen. Hij veroorzaakt nog steeds overlast. Zo gooide hij twee weken geleden de ruiten bij een gezin in."

Twintig jaar

Twintig jaar

20 jaar.

2 x 10 jaar

7 x 304,84398 dagen

