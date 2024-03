Kijk, dit is het Amstel Hotel aan de Amsterdamse Amstel. Poepiechic! 55 kamers x 2 gasten en 24 suites x 3 gasten maakt toch mooi zo'n 182 gasten tegelijk. Uitstekend hotelletje om voor een mooi bescheiden sommetje COA-cash de WEEKINSTROOM van 1.100 in onder te brengen. Blijven er nog 918 weekstrijders over die we gewoon in een of andere keten van de B-keuze dumpen, en dan geven ze een t-shirt cadeau: "I came to Holland and all I got was a room in a lousy Fletcher Hotel!" Eric van der Burg bedankt weer - en tot volgende week!