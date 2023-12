Met een wekelijkse +1.200 mag het geen verrassing zijn dat het COA-complex in Ter Apel overvol alsook propvol zit. Na brandbrieven van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis bestempelt nu ook onze demissionaire asielmagneet asielstas Eric van der Burg de situatie als "kritiek". Om al die toekomstige Nederlanders toch ergens onder te brengen, hebben zijn ambtenaren Booking.com onder de favorieten geplaatst en een flinke lading comfortabele hotelkamers gereserveerd. "Statushouders die reeds een woning hebben toegewezen gekregen, en al langer dan 14 weken aan een gemeente zijn gekoppeld, worden versneld uitgeplaatst naar hotels in hun gemeente of in een omliggende gemeente, zodat deze niet langer reguliere plekken bezet houden in asielzoekerscentra." Momenteel gaat dat om ongeveer 1.360 statushouders, maar daarmee zijn er er nog niet. Ook voor de asielzoekers bij wie procedure nog gaande is, liggen de zachte, witte badjassen al klaar. "Ook worden hotels ingezet om asielzoekers tijdelijk op te vangen totdat zij geplaatst kunnen worden in reguliere opvanglocaties." Na de enorme successen in Kijkduin en Uden blijven we hotels claimen om te compenseren voor onze compleet gefaalde opvangketen. Meer en meer asielzoekers naar meer en meer hotels, want u betaalt toch wel.