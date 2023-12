De daklozenopvang meldt dat 70% van haar plekken bezet blijven door mensen die wachten op een woning. Doordat zij niet doorstromen, zitten ze vol, en moeten ze zelfs bij vorst mensen weigeren. Dit duurt zo lang dat psychische problemen ontstaan of verergeren. Een asielzoeker slaapt in een hotel, de Haagse dakloze Valentino vroeg of hij daar ook welkom was. Het vriendelijke antwoord was nee .

Kijkduin is sinds vorig weekend een badplaats waar drie werelden met elkaar botsen in de branding . Niet alleen Ter Apel zit overvol , maar ook het Leger des Heils en onze woningvoorraad. Het vriest, voor asielzoekers kwam een noodgreep, voor daklozen was de winteropvang bomvol en georganiseerd in onder andere bedrijfshallen en gymzalen. De woningbouw daalt, de prijzen stijgen.

Terwijl reizigers ongewild in niet bestaande woningen worden gedwongen, worden andere Nederlanders gedwongen te reizen. De 74-jarige Jan Zuidema slaapt al een jaar in zijn auto, hij is bang daardoor dood te gaan. De zwaar gehandicapte 55-jarige Han Boorsma is na een echtscheiding uit zijn aangepaste woning gezet, hij leeft vanuit zijn bus. Zijn woning ging naar vrouw en kinderen.

Deze week zijn er geen sociale huurwoningen beschikbaar in Kijkduin. Den Haag heeft er deze week negentien. Dat is voor een stad met een half miljoen inwoners niet toereikend, er reageren rustig duizend mensen op een woning. De meeste woningzoekenden reageren niet meer. Sinds gemeenten de bijstand mogen verzorgen, hebben ze een financiële prikkel om sociale woningbouw te reduceren.

De goedkoopste particuliere huurwoning in Kijkduin kost € 2350. De goedkoopste koopwoning is Deltapromenade 323. Een appartementje met uitzicht op bakstenen en overburen. Geen privacy of uitzicht op zee, je kan op je balkon gaan zitten om bekeken te worden. De woning is 61 vierkante meter, met slechts een enkele slaapkamer en daarmee geschikt voor een starter op de woningmarkt.

Die woning kost € 435.000, zeven ruggen de vierkante meter, exclusief € 90.000 voor twee gestapelde parkeerplekken voor de auto die je nodig hebt om naar het werk te gaan. Dat werk moet wel € 105.000 per jaar opleveren, meer dan 2,5 keer een modaal inkomen. De bruto maandlasten worden € 2500, exclusief luxueuze zaken zoals energie, water, verzekeringen, internet of eten en drinken.

Waarom is er voor vreemdelingen een Pavlovreactie en ongekende politieke daadkracht, maar mogen Nederlanders buiten kapotvriezen? Hadden we niet artikel 1 van onze grondwet om mensen gelijk te behandelen? Of is een Nederlands paspoort een reden om als tweederangs burger behandeld te worden? Waarom moeten ze zichzelf redden? Waarom mogen die mensen letterlijk in de ijskast?

Het rijk verzaakt nu ruim driekwart eeuw haar grondwettelijke taak te zorgen voor voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen. Gedachteconstructies zoals stikstof, onmogelijk klimaatbeleid, natuurgebieden, bestemmingsplannen of welstand worden misbruikt om mensen een primaire levensbehoefte te ontzeggen. Dat gaat tegen de Europese en de Universele rechten van de mens in.

Dit wanbeleid is inhumaan, ongrondwettelijk en gaat lijnrecht tegen internationale verdragen in.

Kunnen onze lijsttrekkers en ministers morgen staand vergaderen in de tuin van het Catshuis, hoe er niet alleen een antwoord komt voor asielzoekers, arbeidsmigranten en gelukszoekers, maar ook voor studenten, arbeiders en daklozen? Hoe we in 2025 van het stikstofslot af kunnen, zodat we weer bouwvergunningen verstrekken, zodat we over tien jaar de eerste extra woningen hebben?

We hebben vanavond extra woningen nodig, niet een jarenlange formatiesoap.