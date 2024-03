Kijk soms doe je 300 uitnodigingen voor je bruiloft de deur uit, in de wetenschap dat er maximaal 13 'vrienden' reageren. Maar als er ineens toch 473 man RSVP'en, moet je ze wel ergens kwijt. Nou, dat is ongeveer exact wat Nederland overkwam, maar dan met inmiddels een tekort van zo'n 10.000 bedden.

En onhoudbare situaties vergen onhoudbare oplossingen:

"Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat per direct zoveel mogelijk statushouders onderbrengen in hotels in de buurt van de asielzoekerscentra waar ze nu verblijven. Daar is formeel geen toestemming van de betrokken gemeenten voor nodig. Het COA zegt te handelen "in opdracht van het Rijk en na instemming van de commissarissen van de Koning.""

Het is hier geen hotel! Oh ja wel sorry.