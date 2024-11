Gevonden op Marktplaats. Een stacaravan van 16.000 euro. Niet dat u er wat mee kunt. Want Omgevingswet. Want Welstandscommissie. Want gemeente. Want fiscus. Want wetten en regeltjes. Want buren. Want bezwaarprocedure. Maar toch, u hebt dan toch maar mooi een stacaravan van 16.000 euro. Weet u wie ook 16.000 euro voor een stacaravan heeft betaald? Het COA! Ons geweldige fantastische Centrale Omvolkingsburo Avondland. En dat is huur trouwens, geen koop. En dat is PER MAAND trouwens, niet per jaar. En niet 1 stacaravan, niet 2 stacaravans, niet 3 stacaravans. Maar liefst TWINTIG STACARAVANS. Reken maar uit. Dat is 320.000 euro. Koopt u niet eens een huis voor! U weet... we praten hier op GeenStijl niet graag Rob Jetten na. Maar vandaag wel: GA EENS AAN HET WERK, GEERT & MARJOLEIN.