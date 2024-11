Eigen foto. De afzichtelijke (en bovendien eenjarige) crisisnoodopvang voor asielzoekers (wit) in het schitterende Bijzonder Proviciaal Landschap (groen) te Schagen-Oost

De deal was: Schagen-Oost krijgt een crisisnoodopvang voor de duur van EEN (1) JAAR. Middels een extraspeciale Provinciale Ontheffing mocht er toch gebouwd worden in het Bijzonder Provinciaal Landschap te Schagen-Oost, waar reglementair en van de provincie dus niet gebouwd mag worden. De afspraak tussen Overheid en Burger was voor EEN (1) JAAR. Open: april 2024. Dicht: april 2025. Het was de meest duidelijke deal in de geschiedenis van de deals. EEN JAAR crisisnoodopvangen, en dan terrein weer teruggeven aan Bijzonder Provinciaal Landschap. De omwonenden te Schagen-Oost gingen min of meer morrend akkoord, want het was maar voor een (1) jaar. MAAR NU! De gemeente Schagen nodigt omwonenden van de noodopvang in Schagen Oost uit voor een inloopbijeenkomst over verlenging van de opvang. Die wordt gehouden op woensdag 4 december van 17.00 tot 19.00 uur.

Ho.

Dat was niet de deal.

Ga eens aan het werk, Geert.