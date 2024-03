De bouw van een CNO (nooit crisisnoodopvang zeggen) in het bucolische pastorale landelijke buitengebied ten oosten van Schagen mag doorgaan. Dat heeft een rechter in Haarlem (!) vanochtend besloten. Omwonenden aan de eeuwenoude monumentale dijkjes Nes en Snevert hadden bezwaar aangetekend tegen de komst van gigantische tent voor 250 ericvanderburgers in hun vroegmiddeleeuwse cultuurhistorische achtertuin (dossier). Maar de rechter heeft de bezwaren telefonisch van tafel geveegd, over twee weken volgt een schriftelijke uitleg van het vonnis. AZC Schagen-Oost moet al op 1 april open, dus ze hebben nog drie weken de tijd, om 7000 ton menggranulaat in het Bijzonder Provinciaal Landschap (luchtfoto) te storten voor de asfaltplaat van 10.000 vierkante meter. Uiteraard komen er dieselaggregaten in het Bijzonder Provinciaal Landschap te ronken, om de vele (6 meter hoge) lantaarnpalen en de gratis Miele's van stroom te voorzien. Nood-AZC mag 1 jaar blijven staan, daarna moet het Bijzonder Provinciaal Landschap weer Bijzonder Provinciaal Landschap worden. Gelooft u het zelf?