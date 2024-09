De naam: Hans Wijmer. De rol: denker des vaderlands. De kwaliteit: oplossingen zien, waar anderen zich alleen maar richten op problemen. De situatie: er is gedoe met de post. De actie: een brief (of e-mail, red.) sturen aan De Telegraaf. Het resultaat: het probleem is opgelost. Het gevolg: mensen, die eerst een brief stuurden, sturen nu e-mails, op elke plek ter wereld, razendsnel. Het volk: is Hans Wijmer eeuwig dankbaar.