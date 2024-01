Hee leuk een lijst met het AANTAL optredens van Nederlandse artiesten in het buitenland. 1 Tiësto 121x, 2. Martin Garrix 99x, 3. Afrojack 94x, enzovoorts. Staat er op 5 een punkbandje, Antillectual, met 88 optredens in het buitenland. Telegraaf: "Onbekende Nijmeegse punkband blijkt internationale grootverdiener." Klopt natuurlijk niets van. "In 2023 wist een Nijmeegse punkband internationaal van zich te laten horen. De punkers van Antillectual verdienden zoveel geld bij elkaar door in het buitenland te touren, dat het in 2023 het vijfde Nederlandse muzikale exportproduct werd." Klopt natuurlijk niets van. "In de gepubliceerde inkomstenlijst staan nauwelijks artiesten die het in Nederland goed doen. Geen Boef, Ronnie Flex of Goldband. Dat komt omdat de binnenlandse inkomsten niet meetellen in het onderzoek." Klopt dus ook niets van. En er is helemaal NIEMAND die zegt: Richard Richard jongen Richard DENK EENS NA. Waar ze het wel snappen: bij de NOS. Wist u trouwens al dat Marcel Gelauff tegenwoordig eindbaas is bij faalhazenclub Buma/Stemra?