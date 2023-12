Landgenoten! Het heerlijk dagje is gekomen. Hunnie in Den Haag hoepelen op. Niet allemaal, maar wel HEEL VEEL (80). Bananenrepubliek Nederland wordt iets minder banaan & wij zijn blij man. Bergkamp foetsie, Kaag foetsie, Hoekstra foetsie, Sylvana foetsie, Kuzu futsu, Sjoerd foetsie, Keessie foetsie, Rutte foetsie (is al weg, naar de VS), bijna iedereen is foetsie (overzicht bij Elsevier.) En dat moet gevierd worden met chips, nootjes, bier & een livestream zomaar midden op de dag. Oké, kost allemaal een bak aan wachtgeld, maar dan heb je ook niks, maar ze zijn in ieder geval opgerut. Doei Doei. Bye Bye. Zwaai Zwaai.

Update: Bhedhaankt foor die bloemen. Kauthar ook foetsie, en wel hierom