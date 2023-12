En zo is de Soort Van Demissionaire Kabinetscrisis Die Dat Volgens Mark Rutte Niet Is alweer voorbij. "PVV, VVD, NSC en BBB gaan de omstreden motie over de spreidingswet aanpassen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. De motie van gisteren bevatte een oproep aan de Eerste Kamer en aan het kabinet, maar die oproep wordt nu geschrapt." Zo werkt de nieuwe bestuurscultuur dus. Eerst iedereen over de pis brengen met een rare motie, en de volgende dag die motie doodleuk intrekken. Nou ja. Intrekken. "Er blijft alleen staan dat de vier partijen willen dat de spreidingswet op pauze gaat, maar zonder de oproep." En dat, terwijl het volgens Pieter Omtzigt een hele normale oproep was. Zo normaal, dat ie nu alsnog niet gedaan wordt. Lekker gewerkt allemaal!

UPDATE: Afgang Yesilgöz compleet. Omdat de motie toch niks meer voorstelt komt er géén hoofdelijke stemming