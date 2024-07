Ze wilden een nieuwe bestuurscultuur; we gaven ze een coalitieakkoord en een topambtenaar als minister-president. Ze schreeuwden om rechtsstatelijkheid; we stopten een ei in de bh van Caroline van der Plas. Ze wilden rationeel migratiebeleid; we belden eerst Gidi Markuszower, en toen die niet kon Marjolein Faber.

Enfin. Politiek gaat van au en je kunt Rosanne Hertzeberger dan wel uit een column halen, maar haal de column maar eens uit Rosanne Hertzberger. Ons favoriete NSC-Kamerlid was afgelopen weekend in Pijnacker (Pijnacker) en heeft daarna in een tweet LinkedIn-post geschreven dat ze het verzet van Pieter Omtzigt tegen die verschrikkelijke Wilders slappe hap vindt. Ze gaat dat allemaal intern aankaarten en daarom zet ze extern op LinkedIn dat zij anders in de wedstrijd zit dan die fascisten haar fractiegenoten. Waarvan akte. Als de tribunalen komen, wordt Rosanne overgeslagen!