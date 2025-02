De Overheid raakt ons allemaal. Ook de maatregelen om dit tegen te gaan hebben invloed op iedereen. Het is daarom belangrijk om hierin goede keuzes te maken. Hierbij is één ding zeker: deze uitdagende puzzel kunnen we alleen samen leggen. Moéten we ook samen leggen. Het gaat namelijk om alles wat we belangrijk vinden. En daarom vinden we ook allemaal wat van De Overheid.

Het Nationaal Burgerberaad Overheid wil graag weten wat dat dan is. Wat je ervan vindt. Hoe je erover denkt. Daarom is er nu voor het eerst een Nationaal Burgerberaad Overheid. 175 mensen uit heel Nederland, van jong tot oud, uit stad en dorp, en met verschillende meningen over overheidsbeleid. Samen stoppen ze al hun ideeën in een slim advies voor de toekomst. Zo krijgen Nederlanders meer invloed op de aanpak van De Overheid.

De veldbezoeken bij ministeries en overheidsinstanties starten op 4 maart 2025 - het voorjaarsreces gebruiken we dan om de uniformen (foto) door te passen. Aanmelden via info@geenstijl.nl