Ook vandaag. Het volstrekt ondemocratische miljoenen kostende ambtenarenvehikel "Nationaal Burgerberaad Klimaat" heeft deze zaterdag een deskundigendag. 175 Nederlanders (adres onbekend wegens privacy, maar plaatje alhierboven - bron - doet het ergste vrezen) gaan meepraten over HET KLIMAAT. U weet: het NBK is niet nationaal, de burgers zijn uitgezocht dmv "loting", en met beraad danwel meepraten heeft het niets te maken, want alles is al voorgekookt en wordt straks gepresenteerd met MAAR DIT WILDEN JULLIE ZELLUF! Ergens in Nederland worden nu 175 burg buklaven gehersenspoeld door "deskundigen", eveneens adres onbekend. HOE DAN? Waarom laten we dit gebeuren? Is iedereen GEK geworden? Waar zijn de barricaden? Waarom staat er niemand op een snelweg vandaag? Weten jullie wel hoe laat het is?