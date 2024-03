Voor iedereen, die de discussie gemis heeft: er ist wieder da. We gaan het hebben over een vaccinatieplicht en, het moet gezegd, dit is een beter moment dan de vorige keer dat we die discussie voerden, zeker omdat ons nu niet door minister De Jonge is beloofd dat er helemaal geen reden is voor een discussie.

Toen ging het om cafés, restaurants en sportkantines en ALLES, nu gaat het om: kinderopvangcentra.

In 2020 werd een voorstel door de Tweede Kamer (inclusief: FvD) gesteund om het mogelijk te maken om kinderen, die niet gevaccineerd zijn, te weigeren op de kinderopvang. Een soort vrijwillig 2G dus. Dat voorstel strandde uiteindelijk in 2021 in een hevig met corona geïnfecteerde Eerste Kamer. Maar het nieuwe voorstel van de VVD gaat nog een stap verder. "De VVD wil dat ongevaccineerde kinderen niet meer welkom zijn op de kinderopvang als de vaccinatiegraad te laag is. De partij denkt nu aan een grens van 90 procent."

En u weet: die 90 procent, daar zitten we al onder. Dan zou dit voorstel uitkomen op een verplichte 1G voor alle kinderen (en hun ouders) die naar de kinderopvang gaan. Geen vaccinatie = geen opvang = geen werk voor mama en/of papa. Dat is geen drang meer. Dat is dwang. Alsof dat de vorige keer zo goed bevallen is.