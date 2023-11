We hebben woensdag met zijn allen het feestje van de democratie gevierd, maar voor sommigen was dat te veel van het goede. Zoals voor een teller in Stembureau 793 te Weesp (gemeente Amsterdam) die onwel is geworden. En wat doe je dan? Juist ja. Je kotst op de VVD. Niet letterlijk, nou ja eigenlijk wel letterlijk. Maar niet op de VVD-lijst. Of nou ja. Wel op de VVD-lijst dus. Maar niet op de VVD. Tenminste. Niet op de uitslag. Maar op een deel van de uitslag. Hoe dan ook, heel pijnlijk allemaal vieze boel, veel beterschap aan de tel-meneer en hopelijk geen reden voor een hertelling.