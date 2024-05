Er zijn veel teveel Asha's en Fransen in de dop. Gelukkig is daar de JOGG-aanpak van wat vroeger stichting Jongeren Op Gezond Gewicht heette (naar een idee van deze oude bekende). Met poen van VWS helpt die club sinds 2015 gemeenten de kids meer te laten bewegen en minder te laten vreten. Het RIVM is eens gaan kijken of die aanpak werkt. Kom er maar tot Van Dissel-gemaakten: "JOGG heeft sinds de invoering ervan in 2015 geen enkel effect gehad op de mate van overgewicht en het beweeggedrag van kinderen en jongeren. Sterker nog, in wijken waar de JOGG-aanpak is ingezet lijkt acht jaar later meer overgewicht voor te komen dan in wijken zonder JOGG-aanpak." Juist ja, wat zou dat gekost hebben? Die subsidies van VWS hebben we opgeteld door hier en hier te kijken. Resultaat tot en met '22: 51,5 miljoen euro. Obesistas Maarten van Ooijen maakt zich niet dik. Hij schrijft aan de Kamer "Ik ga met de organisatie JOGG in gesprek om de JOGG-aanpak verder te verbeteren." Joe, we Joggen.