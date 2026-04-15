Clavicular OD't en Sneako KO'd tijdens livestream

(ja dit is nieuwswaardig waar heb je het over)

Niet de beste dag voor streamers. Clavicular kent u natuurlijk, want hij kondigde onlangs nog een bindend negatief reisadvies af voor Nederland omdat U DE MAN te lang is, wat mannelijke toeristen enkel in verlegenheid kan brengen. En nu slaat het Nederlandse toeristisch-industrieel complex terug. Een onderbelicht deel van Clavs looksmaxxing is namelijk zijn veelvoudige drugsgebruik, te weten: "Testosterone (TRT) — 220 mg : base hormone dose, Accutane — 25 mg : skin/acne, Retatrutide — 12 mg, Nebivolol — 10 mg : heart/blood pressure, Melanotan 2 : tans 100x faster, limits UV exposure, Melatonin — 300–500 mg : antioxidant for liver & brain, L-Glutathione : antioxidant, protects liver from drinking and Accutane, NAD+ : cell health, Anavar : lowers cortisol​​​​​​​​​​​​​​​​" en METH. En wat hij bovenstaand op 0:51 ook uit een flesje achterover klapt, het is wegens gebrek aan mentaliteit meer dan hij aan kan, en nu ligt hij in het ziekenhuis.

En dan werd SNEAKO (half-Haïtiaanse bi-curieuze islamitische bekeerling en een van de aanvoerders van de nieuwe '''anti-zionistische''' zuil op rechts, wiki) ook nog eens KO geslagen - beelden na de breek.

UPDATE 12:47 - Clav maakt het wel: "Just got home, that was brutal. All of the substances are just a cope trying to feel neurotypical while being in public, but obviously that isn’t a real solution. The worst part of tonight was my face descending from the life support mask." (Hij is neurodivergent autistisch).

Niet (meer) beschikbaar
Tags: Clav, Sneako, OD, KO
@Spartacus | 15-04-26 | 11:25 | 96 reacties

