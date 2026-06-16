Krijg nou wat. NPO wil graag UW MENING
En die kunnen ze krijgen!
Huh wat de Nederlandse Publieke Omroep gaat zo waar luisteren naar HET VOLK. U dus. Omdat de er onder de 4.000 fte daar maar weinig mensen weten wat er echt speelt in den lande en wat de kijker van hen verlangt (en ze daar in een honderdtal managementvergaderingen en redactionele kringgesprekken blijkbaar ook geen eenduidig antwoord op wisten te bedenken) wordt het publiek naar hun meningen en wensen gevraagd middels een ONLINE VRAGENLIJST. Vragen als 'hebt u ook zo gejankt toen Heel Holland Bakt dreigde te verdwijnen?', 'op een schaal van behoorlijk tot oneindig groot, hoe groot fan bent u van Bas Erlings?' en 'wilt u meer of juist veel meer mensen van het NOS-journaal in documentaires van Omroep Zwart?'. Dit is allemaal nog maar een beginnetje, want in het kader van de "overkoepelende strategie" wil de NPO het liefst "voortdurend in verbinding" met u zijn, aldus NPO-baas Jet de Ranitz. You heard it here first. De NPO wil met u opstaan en met u naar bed. Liever niet neuken met de NPO? Laat het de NPO lekker weten via de NPO Publieksraadpleging. HIERRR INVULLEN.
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