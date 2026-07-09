achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Verschrikkelijk! 'Dikke mensen zorgwekkend veel gediscrimineerd op arbeidsmarkt'

Nom nom nom

een dikke, mogelijk gediscrimineerde man

Slecht nieuws voor mensen van omtrek de groteske gemeenschap BMI-uitgedaagden mensen met een hoog gewicht: uit een of ander onderzoek (niet gelezen, in plaats daarvan chips gegeten, red.) blijkt dat jullie minder snel uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek, en als dat toch lukt minder snel aan worden genomen. Ook wordt jullie werk negatiever beoordeeld, verdienen jullie minder geld en maken jullie minder snel promotie, dit omdat (werkelijk geen idee, zit nu dropjes te eten, red.), of iets dergelijks. Daarom, bindend advies aan jonge mensen: vreet niet te veel, want straks heeft solliciteren amper nut, verdien je geen ruk, heb je geen perspectief op verbetering, en kan je eigenlijk alleen nog maar bij GeenStijl terecht. 

Afijn, zin in chips en dropjes nu.

Tags: onderzoek, arbeidsmarkt, eten
@Schots, scheef | 09-07-26 | 16:30 | 277 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Ook al 'uiterst rechts': eten

"Schat, kun je mij de uiterst rechtse aardappelen even doorgeven?"

@Ronaldo | 13-05-26 | 21:00 | 242 reacties

Onderzoek belangenverstrengeling moslim-onderzoek geweigerd om belangenverstrengeling

Hebben ze een heel onderzoek naar discriminatie van moslims gedaan, is de uitkomst het keihard blootleggen van de islamiserende rot in onze instituties

@Ronaldo | 12-03-26 | 17:29 | 67 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.