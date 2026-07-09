Slecht nieuws voor mensen van omtrek de groteske gemeenschap BMI-uitgedaagden mensen met een hoog gewicht: uit een of ander onderzoek (niet gelezen, in plaats daarvan chips gegeten, red.) blijkt dat jullie minder snel uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek, en als dat toch lukt minder snel aan worden genomen. Ook wordt jullie werk negatiever beoordeeld, verdienen jullie minder geld en maken jullie minder snel promotie, dit omdat (werkelijk geen idee, zit nu dropjes te eten, red.), of iets dergelijks. Daarom, bindend advies aan jonge mensen: vreet niet te veel, want straks heeft solliciteren amper nut, verdien je geen ruk, heb je geen perspectief op verbetering, en kan je eigenlijk alleen nog maar bij GeenStijl terecht.

Afijn, zin in chips en dropjes nu.