Even eerst: de marathon van Sneek. Die bestaat dus. Als je voor je lol 42 kilometer en een beetje gaat rennen in georganiseerd verband ben in feit al niet goed bij je pannenkoek, als je er dan ook nog eens voor kiest Boston, Londen, Rotterdam en Berlijn te laten schieten omdat je dit keer liever naar Sneek gaat, is er al helemaal iets niet helemaal goed. Naar Sneek ga je om te zeilen, niet om te rennen. Maar daar gaat het nu even niet om, of nou ja, ook weer wel, maar vooral dus niet, want de marathon van Sneek is aanstaande zaterdag namelijk afgelast vanwege een NEP-EHBO'ER. Gistermiddag schreef Sikkom al dat deze kennelijk beruchte Groninger de medische zorg voor de marathon zou regelen en dat de gemeente de vergunning daarom had ingetrokken.

Later op de avond bleek dat de marathon nu wordt uitgesteld. Beste zin uit dit artikel van Omrop Frsylan: "Hij had een gele Mercedes Sprinter die op een ambulance leek." Er zijn dus niet alleen mensen die een marathon in Sneek willen rennen, maar er zijn dus ook mensen die daar heel graag medische zorg willen verlenen, terwijl ze dat helemaal niet kunnen. En hee, zolang media in Nederland niet opschrijven dat de nep-ambulancebroeder die afgelopen Pinksteren ook al opdook bij de boerderijdag in Marum met morfine en ketamine Ayrton Pothoff heet, van Medical Support Group International, is het wachten tot hij 'zorg' gaat 'verlenen' bij een schaaktoernooi in Woudrichem, een ayurvedische manifestatie in Rijssen-Holten, of weten wij veel waar nep-EHBO'ers het liefste nep-EHBO'en. Maar hee. Lekker gewerkt allemaal hoor, 3000 Sneekse hardlopers de dupe.

HIJ HEEFT WEL EEN DIPLOMA TROUWENS: Tenminste, een motorrijbewijs