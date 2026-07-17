Je hebt nieuwe apen, je hebt oude apen. En dit is een NIEUWE! De Colobus congoensis, om specifiek te zijn. Al mogen wij als ingewijden 'Likweli' zeggen. Oranje lippen en een heerlijke aapsoonlijkheid, wat kun je nog meer wensen van de slechts vijfde nieuwe aapsoort die de afgelopen 75 jaar in Afrika ontdekt werd. En dan rijst toch de vraag: welke apen heeft de wereld nog meer voor ons in petto? Heerlijke screenshots onderstaand.