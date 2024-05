Maar is-ie nou mooi, vooral heel goed en daarmee mooi, of toch allebei? De belangrijkste vraag is natuurlijk of uw vakantiegeld dit jaar naar "911 killer" de nieuwe Aston Martin Vantage gaat, of toch naar deze 911. Dat ligt er maar net aan hoe u zich die dag voelt. Meer als Duits patriciaat, of als Britse agent van de Kroon. Meer Bf 109 of Mk. XIV. Kanselier of monarch. Hoe dan ook, kies achteloos, want het heeft geen consequenties. Customizen voordat u kiest kan hier, veel meer beeld na de breek.