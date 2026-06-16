Eigenaresse van iconisch Amsterdams restaurant gaat Amsterdam niet missen
Lol
Hanneke Schouten (67) stopt met het iconische restaurant Bouchon du Centre. Ze verhuist naar Frankrijk. Gaat ze Amsterdam missen? "Nee. Ik ben helemaal klaar met Amsterdam. De stad is smerig. Ik vind dat de mentaliteit hier erg achteruit is gegaan: je wordt om niks verrot uitgescholden. En overal wordt Engels gesproken – hier in het centrum, maar ook in de Watergraafsmeer, waar ik woon. Daar heb ik een hekel aan. Ik heb zelf ook in andere landen gewoond. Dan leer je de taal, uit respect." Pets pets pets pets pets pets pets
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