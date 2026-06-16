Milieudefensie grote afwezige bij ondertekenaars manifest 'Groene ruimte, koele steden'
Hebben ze iets tegen het milieu ofzo?
Mogelijke foto actie Natuur & Milieu (eerst nog door de OSINT-redactie van de NOS laten checken, red.)
Belangrijke dag vandaag voor iedereen die van bomen houdt, bang is voor hittestress en/of gewoon graag meedoet aan geweldige acties van Natuur & Milieu en andere clubs die door de Postcodeloterij worden betaald om zich met de politiek te bemoeien: achttien verschillende clubs lanceren het manifest Groene Ruimte, Koele Steden, vóór groene ruimte en vóór koele steden. Echt iedereen is erbij: Natuur & Milieu, maar ook Jantje Beton, en zelfs de FNV, de JOGG (GI wie dat zijn, red.), de ANWB (de ANWB!), Werklandschappen van de Toekomst (tuurlijk), Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling, Aedes, het Nationaal Huidfonds, noem maar op, je kunt het zo gek niet verzinnen of die club is erbij. Behalve: Milieudefensie! En dat, terwijl Milieudefensie wel gewoon meedeed met Natuur & Milieu aan die vorige geweldige actie Samen Verkleinen We de Afstand, om de afstand te verkleinen (zijn wij ook enorm voor, verschrikkelijk al die grote afstanden altijd overal). Maar nu dus. Niks nakkes. Nada. Hebben ze bij Milieudefensie iets tegen bomen in steden ofzo? Willen die alleen maar bomen planten in steden waar alleen maar blanke mensen wonen? Vinden ze dat bomen en mensen apart van elkaar zouden moeten leven? Wie is er daar eigenlijk de baas?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
TOPACTIE! Deze 10 NRC-artikelen krijgt u cadeau van GeenStijl
Voor onder de boom of gezellig bij het haardvuur
FDF: Tijd om omgekeerde vlaggen om te keren
De wereld op zijn kop
Hee klimaatdrammers, ga eens scholen bezetten
Eindelijk een klimaatactie die zin heeft
BURGEROORLOG! 'Stikstofcrisis heeft alles in zich om totaal te ontsporen'
Het verzet start in Overijssel en Stroe