Oh jongens was het maar alvast 8 januari. Dan is namelijk de grote Gender Reveal Party van Extinction Rebellion waarop de dekselse klimaatactivisten gaan aankondigen wat ze nou weer gaan doen. Na de succesvolle acties tegen Israël, Roetveegpiet en Amsterdamse ambulances moet het wel iets ontzettend leuks worden. Matthijs van Nieuwkerk gijzelen totdat hij op zijn knieën sorry zegt tegen het hele Nederlandse volk voor al die verschrikkelijke bandjes die 1 minuut speelden in DWDD maar toch niet zijn doorgebroken? Het vliegtuig waarin Rob Jetten terugkeert uit Argentinië kapen? Een virtual reality omgeving creëren waarin met behulp van AI Osama Bin Laden weer tot leven gewekt wordt? Snackbars die geen viandel serveren boycotten? Een talkshow bij SBS6? We hebben er zin in.