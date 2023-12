Schakelen we nu rechtstreeks naar de Ringweg A10 te Amsterdam, waar Ikstinkzo Rebellion de snelweg wil bezetten ter hoogte van het voormalige ING-gebouw. Demonstratie daar is door BM Femke Halsema VERBOTEN. Want belangrijke verkeersader. Want ze rijden daar 100 km/h. Want vlak bij afslag VUmc-ziekenhuis. Demonstranten tegen fossiel/zwartepiet/israël/hetero's/kunst/kerstbomen mogen van De Autoriteiten op een grasveldje aan de Amstelveenseweg boeroepen, maar daar heeft XR geen zin in. En dus is het oorlog. Helemaal als DE INSTANTIES nu al de handhaafhanddoek Op de Ring gooien. Realtime A10-tracker HIERRR. Later meer.

VideoUpdate: Owen is Ter Plekke

FILE: Ring slibt dicht

UPDATE: LOCOBURGEMEESTER GRIJPT IN. DEMO WORDT ONTBONDEN

Nu met LIVESTREAM