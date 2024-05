De jaarlijkse klachtenbukkake bij de jeune Sywerts is weer voorbij. Het maakt geen reet uit of je klaagt of niet want kudt gemaakt is kudt gemaakt, maar wat is het dan toch lekker je eigen huiswerkontwijkingks te kunnen afreageren bij LAKS. Wéér een recordaantal klachten. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor en al die andere jaren daarvoor. Als het allemaal zo moeilijk is kun je natuurlijk ook gewoon je school niet afmaken, ga je lekker mondkapjes verkopen ofzo. Moet je alleen niet afgeleid worden door de ijscokar, want dan ga je terug naar 15 euro per week.

PS. Wél een terechte klacht: "Amoilafoe noemt als een van de opvallendste klachten die van een leerling die zei dat hij een frikandelbroodje had meegenomen om tijdens het examen te eten, maar dat de toets dusdanig moeilijk was dat hij zijn eetlust compleet kwijt was, wat hij zonde vond van het broodje."