Stuk vuil Robin S. uit Hillegom deelde naaktfoto van eigen dochter in pedo-chatgroep, OM eist 3 jaar cel

Goor goor goor goor

Je hebt weggooiers, je hebt genetisch afval en je hebt Robin S. uit Hillegom. De 38-jarige vader stond vandaag voor het gerecht wegens het verspreiden van kinderporno van z'n eigen dochter. Meneer had zich aangesloten bij een chatgroup met de naam 'Parents will play', waarin hij opschepte over de lichamen van zijn kinderen en de naaktfoto van zijn dochter deelde met andere pedofielen. In totaal bedroeg zijn collectie kinderporno 153.000 afbeeldingen. De viespeuk was al zeker 8 jaar bezig met het bouwen aan die monsterlijke collectie, maar volgens S. zelf lag het vooral aan zijn cocaïnegebruik en een verbroken relatie en werd hij er helemaal niet seksueel opgewonden van. Sure. Alsof het allemaal nog niet walgelijk genoeg was, trof de politie bij een huiszoeking ook nog 'twee sekspoppen met vagina's vergelijkbaar met die van een kind' aan. Wij kunnen een hoop dingen bedenken die we deze Robin S. gunnen, maar het OM hield het op een eis van 3 jaar cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

@Zorro | 14-11-25 | 16:00 | 59 reacties

