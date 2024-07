Huw Edwards, hier vooral bekend als de man die namens de BBC de dood van koningin Elizabeth II mocht aankondigen, is de nieuwste naam in een iets te lange rij met prominente Britse viespeuken. De nieuwslezer treedt onder andere in de voetsporen van Jimmy Savile en Gary Glitter. Hij bekende vandaag schuld in de rechtszaal, nadat hij werd beschuldigd voor het bezit van "ongepaste beelden" van minderjarigen. "He admitted having 41 indecent images of children, which had been sent to him by another man on WhatsApp, Westminster Magistrates' Court heard. They included seven category A images, the most serious classification - two of which showed a child aged between about seven and nine."

Wat "ongepaste beelden" inhoudt: in het geval van Edwards 7 foto's met "seksuele penetratie bij minderjarige", 12 van "seksuele handelingen bij of met minderjarige" en 19 foto's met "anderszins ongepaste beelden van een minderjarige". De mogelijke straf: tot 10 jaar de bajes in.

Edwards werd vorig jaar voor het eerst in verband gebracht met kinderporno na een verhaal in The Sun. Hoewel zowel het verhaal als de betrokkenheid van de presentator nooit officieel is bevestigd, bracht de krant toen dat een "prominente BBC-presentator" een bedrag van 35.000 pond zou hebben betaald aan een 17-jarige junk in ruil voor beelden.