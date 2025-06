Hé maar dat is gek. Gisteren lazen we bij de NOS een mooi menselijk portret van iemand die naar Gaza gaat marcheren om te zorgen dat het daar vrede wordt (gaat niet lukken, red.) maar bleef de woordvoerder van de Nederlandse delegatie anoniem. In een verhaal in het Dagblad van het Noorden werd een woordvoerder dan weer wel met naam en toenaam wordt opgevoerd, en bleek het te gaan om Mohammed Kotesh (aka de Nelson Mandela van de Palestijnen, stuurt wel pers weg bij demonstraties, maar daar hoor je Omroep Gelderland dan weer niet over, red.) die werkt voor PGNL, een club die mede is opgericht door Abou Amin Rashed aka Abou Eenarm, en zelfs een demonstratie voor zijn vrijlating organiseerde. Rashed was gisteren in het nieuws omdat nu ook de Amerikanen hem en zijn dochter op een sanctielijst hebben gezet.

Diezelfde Kotesh, vanochtend ook aanwezig op Schiphol (zie plaatje hierboven) werd eerder door de NOS nog eerder nog wel bij naam genoemd toen hij mocht klagen dat hij in verband met Hamas werd gebracht na 7 november. Uiteraard werd hij niet geconfronteerd met de geweldsverheerlijkende posts van zijn eigen Instagram-account (hier verzameld door de research redactie van GeenStijl) en werden de warme banden met Abou Eenarm weggemoffeld onder de noemer: "die rechtszaak loopt nog".

Hoe dan ook, die mars op Gaza, die is dus in Egypte maar daar heeft Egypte helemaal geen zin in. De zus van Mark van Rennes (kapitein van de SS Greta Thunberg) heeft al aan de T. laten weten dat ze op het vliegveld naar Istanboel is gezet en volgens de organisatie zijn nog veel meer activisten opgepakt. Verdomme en wij hechtten nog wel zoveel waarde aan de rechtsstaatverklaring van de Egyptische coalitie. Vanavond demonstratie bij het Centrum Documentatie en Informatie over Egypte. We zien u daar.