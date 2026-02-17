Schaatsen in Nederland is een sport van tradities. En het mooie van tradities is: je kunt gewoon nieuwe maken. Zo bestaat het onderdeel 'ploegenachtervolging' op de Olympische Spelen pas 20 jaar, maar toch is het traditie dat Nederland er op de ploegenachtervolging geen ene reet van bakt en allerlei landen met anderhalve ijsbaan, één parttime coach en een uitgeprint trainingsschemaatje van Niels van der Pol ons links en rechts voorbijgaan. Alleen in 2014 won TeamNL (bij de mannen en de vrouwen) goud en verder was het iedere keer: gezeik. Ook nu weer. Bondscoach Rintje Ritsma heeft de losersvlucht voor de halve finale alvast geboekt en spaart de speciaal aangewezen (!) ploegenachtervolgingsspecialist Marcel Bosker zodat die lekker uitgerust is voor de race om het brons. Bij de dames rijdt Joy Beune voor het laatst dit toernooi (zij is er op de 1500 meter niet bij wegens te goed) en die maken in ieder geval wat meer kans om de traditie te doorbreken dan de heren. Enfin. LIVESTREAM HIER.

MANNEN: Geveegd door Italië, kansloos eruit. Nu dus hopen op brons

CHINA: Gooit er helemaal met de pet naar, die hebben zo nog energie over voor de race tegen Nederland

JAAAAAA! Vrouwen verslaan Japan met SPECTACULAIRE EINDSPRINT!!!

HAHA WAT: Bosker rijdt ook niet mee in de race om brons

ALLEMAAL GEDOE, MARCEL BOSKER STORMT WOEST STADION UIT: En de mannen worden vierde. Dramatisch.

ITALIË: Wint goud bij de mannen

MEH: Dames verliezen de finale van Canada, pakken zilver