Ondanks de mooie video's van onze nationale platte petten, kunnen ze niet tippen aan de absolute toppers die uit de Verenigde Staten opduiken. Daar wonen net iets meer totale debielen die denken het beter te kunnen dan de politie. Allemaal Jokers die in Grand Theft Auto meer een handleiding dan een parodie zien. Neem deze ontevreden ex-werknemer van een bouwbedrijf die bij zijn oude baas een wiellader steelt en er in deze heerlijke sloper vandoor gaat zodra de politie opduikt. We zullen meteen de verwachtingen een beetje temperen, want dit haalt het qua sloopbeelden niet bij de klassieke Killdozer uit 2004. Wel krijgt één van de bouwvakkers van de agenten de opdracht om het geboefte met een andere wiellader te achtervolgen tot stoppen te dwingen. Dat resulteert in een mooi gevecht tussen twee metalen monsters dat duurt totdat één van twee giganten op zijn kant wordt gedwongen. Uitstekende entertainment en Rockstar is gek als ze hier geen GTA-missie van maken. Kom op, de inspiratie ligt op straat.