Dashcams in politieauto's blijven één van de beste bestedingen van ons belastinggeld, want zolang de NOS weigert Nederlandse politieachtervolgingen vanuit een helikopter te livestreamen is dit onze beste bron voor snelwegentertainment. Deze keer met een dilemma voor de betrokken dienders: hoe stopt u tenslotte met uw Volvo of Audi van de zaak een gestolen DAF-monster met ontsnappingsdrang? Niet zomaar, zo blijkt. Misschien moeten we toch eens dit soort units overwegen. Videospoiler: het stelen van een truck, weigeren te stoppen en inrijden op agenten levert u een gevangenisstraf van een jaar en een rijontzegging van 18 maanden op. En omdat dit voorval zo'n anderhalf jaar geleden plaatsvond, is de kans groot dat deze dader alweer vrolijk mag rondrijden. Dan weet u dat, als u binnenkort de weg op gaat. Fijne rit!