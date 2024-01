Kijkkkkk dan toch eens even hoe bruut. We leuteren we allemaal weleens over de politie als ze weer eens boos aan hun snor staan te plukken als je 2 km/h te hard hebt gereden, maar dit is echt andere koek. De boys in blauw gaan met Mach 1 achter een gehuurde paupermerc aan die meerdere keren bijna crasht (en de politie zelf ook, zie 8.45), voorbijgangers tot stamppot maalt en de plank helemaal naar de bodem heeft. Gratis advies aan ALLE WEGGEBRUIKERS van Nederland: kijk eens wat vaker in je spiegeltje en als je hebt ingehaald, donder weer op naar rechts - je hoort de frustratie bij die agenten. We zullen de uitkomst niet verklappen, maar het komt erop neer dat ze die Mercedes van die gozer eens per ongeluk expres in de versnipperaar moeten pleuren.