Omdat er in deze dagen toch niets leuks op televisie is, hier nog een mooie achtervolging op 's lands heeren wegen. Een politieactie uit juli waarbij in eerste instantie voorzichtig wordt opgetreden in afwachting van de Snelle Interventie Voertuigen (SIV’s). Oftewel: de rappe Audi's die doorpakken. Die zijn van de categorie 'niet lullen maar poetsen', of in dit geval 'niet lullen, maar beuken'. Die willen gewoon weer met het eten bij moeders de vrouw aan tafel zitten en hebben geen geduld voor de flauwekulletjes van de Franse vluchter. Dus zodra een vriendelijke poging tot insluiten mislukt, worden er direct tikken uitgedeeld en eindigt het avontuur al snel in greppelduiken. Geen gezeik zo vlak voor de grens, maar een daadkrachtig en doortastend optreden. Lekker gewerkt Audi-pik (m/v)!