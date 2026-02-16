U denkt natuurlijk al anderhalve week: goh, wat knap hè, van die schaatsmeiden! En wat kunnen onze schaatsboys er ook veel van zeg, Nationale Helden zijn het. Maar dan heeft u waarschijnlijk nog geen seconde gedacht aan ROB KEMPS. Terwijl die juist onvermijdelijk lijkt in Cortina d'Ampezzo, want Rob Kemps levert misschien wel de knapste Olympische prestatie van allemaal. Elke feestavond in het TeamNL Huis cijfert hij zichzelf volkomen weg, doet hij zijn best om anderen - sportertjes, die in wezen uit lijfsbehoud Robs show stelen - op te hemelen en te huldigen. Dat doet hij zonder zelfzucht, zonder oog voor eigen glorie of überhaupt aandacht rond zijn persoon. 's Lands bekendste chansonnier en op een na belangrijkste Francofiel stapt graag aan de kant, even uit de spotlights. Dan ben je een hele grote. En dan is het ontzettend jammer dat hij niet de waardering krijgt die hij verdient. Waar is zijn medaille? Als er iemand goud verdient is het wel Rob Kemps, voor het zijn van een icoon. Dat hij wordt doodgezwegen en finaal uitgewist kunnen we onmogelijk laten passeren. Dan geven we hem zelf wel het goud dat hij verdient. Welnu, waarvoor krijgt Rob Kemps een gouden medaille van u?

A) Goud op de 500 meter Franse graven onteren

B) Goud op de 1000 liter gel in je haar kwakken

C) Goud op de Robslee, tweemansrob en viermansrob

D) Goud op de 2 weken lang 'nondeju' krijsen

E) Goud op de oneindige tocht langs zware beproevingen van het leven

F Goud op de shorttrek aan Matthijs van Nieuwkerks microfoon

G) Goud op de Wethouder Hekking Fotocontest Shine Stelen

H) Goud op de in het landsbelang opofferen van een carnavalstour voor de TeamNL-fuif

I) Goud op het met tong en lippen ontuchtig beroeren van andermans plak (bah)