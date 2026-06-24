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TE KOOP: Nederlands regeringstoestel

Van een oud omaatje geweest

wimlex en max stappen uit het vliegtuig

Een PEPERdure blamage voor de Nederlandse regering die het SUPERDELUXE vliegtuig de PH-GOV volgens DEKSELS goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf RAZENDsnel al in de verkoop moet gooien omdat de KONINKLIJKE Luchtvaart Maatschappij PLOTSKLAPS stopt met het onderhoud van de HYPERmoderene Boeing-737-toestellen en mogelijk overschakelt op een NAGELnieuw Airbus-exemplaar. De operatie gaat MILJOENEN kosten wat een VERSCHRIKKELIJK pijnlijke kwestie is voor minister Karremans die toch al zo in de RATS zit vanwege alle slecht onderhouden wegen. Maar hee. Anders huren we toch gewoon een privé-jet?

De T. is nu eenmaal de T.

Tags: telegraaf, regeringstoestel, ph-gov
@Ronaldo | 24-06-26 | 17:00 | 107 reacties

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