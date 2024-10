Hoe dan hoe dan hoe dan. De afgelopen dagen was er nogal wat ophef over het bericht van het Joods Politienetwerk dat agenten Joodse objecten en evenementen niet meer willen bewaken. Gisteren gooide woordvoerder van de politie (lees even opnieuw, daar staat: woordvoerder van de politie) Mireille Beentjes olie op het vuur door in reactie op dit nieuws te stellen dat de politie rekening houdt met dit soort morele bezwaren. Pas in een extra reactie stelde korpschef Janny Knol "dat de korpsleiding ‘geen begrip’ heeft voor politiemensen die geen Joodse objecten willen bewaken vanwege morele bezwaren." En nu zegt diezelfde Janny Knol op de website van de politie: "Het raakt mij dat, met de toon van de berichtgeving, de professionaliteit van onze mensen in twijfel lijkt te worden getrokken." Ten eerste: welja, geef de toon van de berichtgeving de schuld. En ten tweede: de professionaliteit van jullie mensen is in twijfel getrokken door de idiote reactie van jullie eigen woordvoerder. Die overduidelijk niet professioneel is, anders antwoord je niet op vragen over agenten met morele bezwaren tegen het bewaken van Joodse objecten en evenementen dat daar ruimte voor is. Zeg gewoon: hee, dit hebben wij als politie helemaal verkeerd gecommuniceerd, sorry daarvoor, en agenten die geen Joodse objecten en evenementen willen bewaken worden er bij ons uitgeflikkerd. En agenten die geen islamitische objecten en evenementen willen bewaken ook. Joe.

UPDATE: LOL. Persbericht nu ook weer aangepast. Passage over de toon van de berichtgeving is verwijderd. Graag gedaan hoor.