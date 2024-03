Was het dubbel, dubbel, dubbel of toch eerst in drieën en daarna nog een keer dubbel? Eerst dubbel in de lengte en daarna vier keer vouwen in de breedte of toch maar gewoon proppen en hopen dat u hem door de gleuf geperst krijgt? We waren maar druk met die enorme lappen papier in ons stemhokje, maar niet langer. Minister de Jonge van Allerlei Zaken presenteert een nieuw stembiljet met het formaat van een A3'tje. Simpel. Praktisch. Nooit meer vvd stemmen, omdat u dan niet het hele vel hoeft open te slaan. Gewoon een vinkje bij de partij (nu met logo!) en een vinkje bij het nummertje van uw favoriete poppetje op de lijst en inleveren dat velletje. Dit jaar bij de verkiezing van het Europees Parlement nog als proef bij vijf gemeenten, maar bij succes daarna voor iedereen en zijn rode potlood. Eindelijk klaar met die electorale origami en orde in de stembuschaos. Nu nog een nieuwe bestuurscultuur en dan zijn we helemaal blij.

Instant update: Laat maar, het is alweer te moeilijk.