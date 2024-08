Plus: Er is iets raars aan de petitie voor het jochie

Terecht schreef Femke Halsema vrijdag: "Als burgemeester heb ik een zorgplicht voor mijn inwoners en ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn als ik geen aandacht vraag voor de tragische omstandigheden van deze jonge Amsterdammer." Het is inderdaad een triest verhaal dat er toe heeft geleid dat de 11-jarige Mikael en zijn moeder Gohar, deo volente, binnenkort naar Armenië worden uitgezet. Het ventje werd in Nederland geboren, enkele jaren nádat zijn moeder in 2010 na haar afgewezen asielaanvraag weigerde het land te verlaten. Armeense asielzoekers staan bekend om hun sluwheid: ze laten zich nauwelijks uitzetten, concludeerde de NOS tijdens de Howick en Lili-affaire. Het Armeense duo bewees destijds dat drammen werkt .

Die toestand (en een kleine kabinetscrisis) was de reden dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie begin 2019 een punt achter het Kinderpardon zetten, een 'definitieve' regeling neerpenden en de discretionaire bevoegdheid van de asielstaatssecretaris van dienst naar de IND overhevelden. Bij de vorming van de vierde en laatste kabinet Rutte kozen diezelfde partijen er voor daar niets aan te veranderen.

Mikael cum suis (nog steeds in Nederland omdat zijn moeder ondanks haar afwijzing al die tijd was blijven doorprocederen) wilden gebruik maken van deze Afsluitingsregeling en de rechter gaf ze gelijk. Opgelost! Oh nee, toch niet. Toenmalig asielstas Eric van der Burg (VVD) ging in hoger beroep, dat bleef 2,5 jaar liggen en woensdag deed de Raad van State uitspraak: Mikael en zijn moeder moeten weg.

Dat wordt komende week dus spektakel. Woensdag vindt er in Amsterdam een solidariteitsmars voor Mikael plaats, Halsema zit er dus bovenop en er is een petitie. Het is alleen nog wachten op de onvermijdelijke BN’ers die zich met de zaak gaan bemoeien. En wellicht volgt een spannende plotwending zoals bij Howick en Lili die tijdens hun rel plotseling verdwenen.

Met die petitie is trouwens iets aan de hand (los van de onbekende man naast Mikael op de foto). De tekst gericht aan asielminister Marjolein Faber (PVV) wekt de indruk dat deze is geplaatst ná de uitspraak van de Raad van State op 31 juli. Maar het schrijven staat al sinds begin juni online en was oorspronkelijk gericht aan Van der Burg die toen nog verantwoordelijk was. Dat vertelde initiatiefnemer Guy Loyson twee maanden geleden op Radio 1. En een week voor dat optreden had Halsema al een brief aan diezelfde Van der Burg gestuurd met het verzoek Mikael in Nederland te laten blijven.

Overigens zegt jurist Martin Vegter van Defence for Children in die uitzending dat er 'enkele tientallen' soortgelijke gevallen als Mikael zijn én ook nog eens ‘honderden' andere gewortelde kinderen die sowieso buiten de regeling vallen. Een uitzondering voor Mikael maken, betekent dus die honderden anderen tekort doen met alle juridische gevolgen van dien.

Dus zo raar is het niet dat Van der Burg – voor zover we weten - niet op de brief van Halsema heeft gereageerd en de zaak op z’n beloop heeft gelaten. En daarom ligt de kwestie nu op het bordje van zijn opvolger Faber. Die – als ze dat al zou willen – niets kan doen want haar handen zijn dus gebonden dankzij de afspraken die VVD, D66, CDA en ChristenUnie destijds maakten.

Het is logisch dat Halsema als burgermoeder in de bres springt voor haar inwoner Mikael. Maar ze schrijft vrijdag ook: "Bij rechtvaardig beleid hoort altijd de mogelijkheid een uitzondering te maken in noodomstandigheden".

Dan moet ze wel uitleggen hoe dat dan moet gebeuren. Anders is haar inbreng niet meer dan een gevalletje van de beste stuurlui staan aan wal en biedt Halsema vanaf de zijlijn alleen maar valse hoop.