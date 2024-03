It bart no echt, zeggen ze in Fryslân. Na het vals alarm van vorige week zegt informateur Kim Putters nu zelf: "Ik verwacht dat er een volgende stap in de kabinetsformatie met deze partijen gezet kan worden." En aangezien hij twee dagen heeft doorgebracht op De Zwaluwenberg met PVV, VVD, NSC en BBB én donderdag zijn verslag moet inleveren, kan het niet anders dan dat ze met z'n vieren door willen gaan (Wilders: Duimpje omhoog). Interessanter: na de onthullingen over de huilbuien, stemverheffingen, het weglopen, kalmeren, moed inpraten en naar huis sturen van Pieter Omtzigt leek een en ander op een impasse uit te lopen. Frans Timmermans liep zich bij wijze van spreken al warm. Het kan zomaar dat diezelfde Timmermans dit weekeinde het duwtje gaf waardoor het viertal elkaar steviger ging vasthouden.