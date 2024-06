Morgen vertrekken ze naar Duitsland, 23 veldspelers, 3 keepers en 1 haarband, met zondag de eerste EK-wedstrijd tegen Polen (2-0, 1x Memphis, 1x Gakpo). Derhalve vanavond de traditionele Hup Holland Hup-uitzwaaiknaller in De Kuip, tegen IJsland. Vroeger speelden we nog weleens zo'n doeidoeipot tegen Nigeria of Australië ofzo, en dat werd dan schoppen geblazen, want die lui hadden schijt aan dat toernooi van ons. Het is dus te hopen dat de Wilhelmssons en de Patatfrietssons van IJsland zich een beetje kunnen inhouden - niet geblesseerd raken is de opdracht. En natuurlijk de vraag: is DIT dan de basisopstelling? Winnen of staken! Live op NPO1, later meer.

Instant update - Teun Koopmeiners geblesseerd aan lies in warming-up, Jerdy Schouten komt erin

Update 0' - YES witte haarband

Update 22' - 1-0 SIMONS

Update RUST - 1-0. Nederland veel beter. Veerman lekker voetballertje