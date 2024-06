Het is niet meer bij te houden zo. Eerst droeg Memphis Depay een witte haarband. Daar waren wij al door verrast, en wij worden niet graag verrast. Maar nu draagt Mepmhis Depay geen witte haarband meer. Maar wel een blauwe haarband. Dat is dus ook een verrassing. Hoe kunnen wij nu nog gewoon een beetje tranen in de ogen krijgen van de selectie als bepaalde spelers eerst zomaar een bepaalde kleur haarband dragen, en daarna een andere kleur? Moet Mosterd verdomme weer naar de Decathlon voor een nieuwe haarband. Nu hoeft dat hele EK van ons niet meer.