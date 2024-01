Nou dit is 'm dan (mogelijk). Het uitshirt waarin het Nederlands elftal op zondag 14 juli in een zinderende finale tegen Duitsland (2-1, 2x Zirkzee) Europees kampioen wordt. Die Nike-dingen worden gemaakt in Vietnam of Indonesië en er is altijd wel een slimmerik die de boel lekt. Vorige keer was al zo mal fluorgeel + donkerblauw en nu willen we deze TROEP niet meer. Weinig verstand van mode maar dit vloekt en het lijkt wel de vloerbedekking in de wachtkamer van de tandarts terwijl je nerveus spelend met zo'n ding met spiralen en kralen zit te wachten op de rotbehandeling van dokter Simon. We willen LOTTO als kledingsponsor, thuis is Oranje Wit Oranje en uit is Wit Oranje Wit. En als bonus willen we Memphis Depay met een AANVALLEN-pet, want AANVALLEN dat gaan we doen. Hup Holland!